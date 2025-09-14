Backman och Olsson avgjorde borta mot Trelleborg

Sandvikens IF-seger med 2–1 mot Trelleborg

Victor Backman matchvinnare för Sandvikens IF

Andra raka segern för Sandvikens IF

Det blev en uddamålsseger för Sandvikens IF i matchen mot Trelleborg i Superettan på söndagen. Laget vann med 2–1 (1–0) borta på Vångavallen. Segermålet för Sandvikens IF stod Victor Backman för efter 80 minuter.

Kalmar nästa för Sandvikens IF

Sandvikens IF gjorde första målet. Filip Olsson gjorde målet framspelad av Maill Lundgren, redan i tolfte minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Fredrik Martinsson på pass av Angelo Nehme och kvitterade för Trelleborg.

Victor Backman gjorde det matchavgörande målet på pass av Daniel Söderberg i 80:e minuten.

Det här var Trelleborgs femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sandvikens IF:s sjunde uddamålsseger.

Det här betyder att Sandvikens IF ligger på tionde plats i tabellen, och Trelleborg är på 14:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sandvikens IF med 2–0.

I nästa match, lördag 20 september, har Trelleborg Varberg borta på Påskbergsvallen 13.00, medan Sandvikens IF spelar borta mot Kalmar 15.00.

Trelleborg–Sandvikens IF 1–2 (0–1)

Superettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (12) Filip Olsson (Maill Lundgren), 1–1 (56) Fredrik Martinsson (Angelo Nehme), 1–2 (80) Victor Backman (Daniel Söderberg).

Varningar, Trelleborg: Emmanuel Godwin, Fredrik Martinsson, Axel Vidjeskog, Zean Peetz Dalügge. Sandvikens IF: Linus Tagesson, Maill Lundgren, Dion Krasniqi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-0-4

Sandvikens IF: 2-0-3

Nästa match:

Trelleborg: Varbergs BoIS, borta, 20 september

Sandvikens IF: Kalmar FF, borta, 20 september