Bakrar räddade en poäng på övertid mot Malmö FF

1–1 mellan Malmö FF och Dinamo Zagreb

Monsef Bakrar kvitterade på stopptid

Malmö FF nu 31:a, Dinamo Zagreb på fjärde plats

Det såg ut att bli förlust för Dinamo Zagreb när laget mötte Malmö FF på torsdagen i Europa League på Stadion. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Monsef Bakrar till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Dinamo Zagreb.

Malmö FF–Dinamo Zagreb – mål för mål

Oscar Lewicki gjorde 1–0 till Malmö FF på tilläggstid i första halvlek. Kvitteringen kom på övertid när Monsef Bakrar slog till och gjorde mål för Dinamo Zagreb. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här betyder att Malmö FF nu ligger på 31:a plats i tabellen och Dinamo Zagreb är på fjärde plats.

Nästa motstånd för Malmö FF är Panathinaikos. Dinamo Zagreb tar sig an Celta Vigo hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 18.45.

Malmö FF–Dinamo Zagreb 1–1 (1–0)

Europa League, Stadion

Mål: 1–0 (45) Oscar Lewicki, 1–1 (90) Monsef Bakrar.

Varningar, Malmö FF: Kenan Busuladzic. Dinamo Zagreb: Dion Beljo, Sergi Dominguez.

Nästa match:

Malmö FF: Panathinaikos FC, hemma, 6 november

Dinamo Zagreb: Celta Vigo, hemma, 6 november