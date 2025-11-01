Bång och Dimberg klev fram som matchvinnare mot Gamla Upsala SK Dam

Bollstanäs segrade – 2–1 mot Gamla Upsala SK Dam

Lovis-Esmeralda Bång matchvinnare för Bollstanäs

Andra raka segern för Bollstanäs

2–1 vann Bollstanäs med hemma mot Gamla Upsala SK Dam på lördagen i Elitettan.

Kif Örebro nästa för Bollstanäs

Bollstanäs tog ledningen i 39:e minuten genom Johanna Dimberg. Lovis-Esmeralda Bång ökade Bollstanäs ledning med knappa kvarten kvar.

Reduceringen till 2–1 kom på övertid när Julia Edholm slog till och gjorde mål för Gamla Upsala SK Dam. Men mer än så orkade Gamla Upsala SK Dam inte med.

Det här var Bollstanäs femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gamla Upsala SK Dams sjätte uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Bollstanäs på tionde plats i tabellen medan Gamla Upsala SK Dam är på elfte plats.

Lördag 8 november möter Bollstanäs Kif Örebro hemma 13.00 och Gamla Upsala SK Dam möter Eskilstuna United hemma 14.00.

Bollstanäs–Gamla Upsala SK Dam 2–1 (1–0)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 1–0 (39) Johanna Dimberg, 2–0 (76) Lovis-Esmeralda Bång, 2–1 (90) Julia Edholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 3-0-2

Gamla Upsala SK Dam: 2-0-3

Nästa match:

Bollstanäs: Kif Örebro, hemma, 8 november

Gamla Upsala SK Dam: Eskilstuna United DFF, hemma, 8 november