Bara oavgjort för Bologna i första matchen

Bologna får en tuff uppgift i returen mot Roma. Det efter att första matchen lagen emellan, med Bologna som hemmalag, i Europa League Åttondelsfinal slutat 1–1 (0–0). Lagen möts igen med Roma som hemmalag torsdag 19 mars 21.00.
Bologna–Roma – mål för mål
Federico Bernardeschi gjorde 1–0 för Bologna efter pausen på passning från Jonathan Rowe. I 71:a minuten kvitterade Lorenzo Pellegrini för Roma framspelad av Donyell Malen. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Bologna–Roma 1–1 (0–0)
Europa League Åttondelsfinal, Stadio Renato Dell’Ara
Mål: 1–0 (50) Federico Bernardeschi (Jonathan Rowe), 1–1 (71) Lorenzo Pellegrini (Donyell Malen).
Varningar, Bologna: Juan Miranda, Nicolo Casale, Joao Mario. Roma: Bryan Cristante, Wesley.
Nästa match:
19 mars, 21.00, Roma–Bologna
