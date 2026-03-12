Bara oavgjort för Bologna i första matchen

Oavgjort mellan Bologna och Roma

Lorenzo Pellegrini kvitterade i 71:a minuten

Roma nästa för Bologna

Bologna får en tuff uppgift i returen mot Roma. Det efter att första matchen lagen emellan, med Bologna som hemmalag, i Europa League Åttondelsfinal slutat 1–1 (0–0). Lagen möts igen med Roma som hemmalag torsdag 19 mars 21.00.

Bologna–Roma – mål för mål

Federico Bernardeschi gjorde 1–0 för Bologna efter pausen på passning från Jonathan Rowe. I 71:a minuten kvitterade Lorenzo Pellegrini för Roma framspelad av Donyell Malen. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Bologna–Roma 1–1 (0–0)

Europa League Åttondelsfinal, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 1–0 (50) Federico Bernardeschi (Jonathan Rowe), 1–1 (71) Lorenzo Pellegrini (Donyell Malen).

Varningar, Bologna: Juan Miranda, Nicolo Casale, Joao Mario. Roma: Bryan Cristante, Wesley.

Nästa match:

19 mars, 21.00, Roma–Bologna