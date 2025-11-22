Barcelona fortsätter segersviten mot Atlethic Bilbao

Barcelona vann med 4–0 mot Atlethic Bilbao

Barcelonas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Barcelonas Ferran Torres tvåmålsskytt

Tre raka segrar hade Barcelona mot just Atlethic Bilbao i La Liga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Barcelona på nytt – den här gången med 4–0 (2–0) hemma på Camp Nou.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Barcelonas målvakter höll nollan.

Segern var Barcelonas fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Robert Lewandowski bakom Barcelonas seger

Robert Lewandowski gjorde 1–0 till Barcelona efter bara fyra minuter.

Barcelona ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Ferran Torres assisterad av Lamine Yamal.

Direkt efter pausen ökade Fermin Lopez Barcelonas ledning efter pass från Eric Garcia.

I den 54:e minuten fick Atlethic Bilbaos Oihan Sancet rött kort.

Barcelona gjorde också 4–0 genom Ferran Torres på pass av Lamine Yamal i 90:e minuten.

Lagen möts igen 8 mars.

Nästa motstånd för Barcelona är Alaves. Lagen möts lördag 29 november 16.15 på Camp Nou.

Barcelona–Atlethic Bilbao 4–0 (2–0)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (4) Robert Lewandowski, 2–0 (45) Ferran Torres (Lamine Yamal), 3–0 (48) Fermin Lopez (Eric Garcia), 4–0 (90) Ferran Torres (Lamine Yamal).

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Barcelona: Alaves, hemma, 29 november