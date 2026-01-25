Barcelona fortsätter skörda segrar hemma – vann med 3–0 mot Real Oviedo

Barcelona vann med 3–0 mot Real Oviedo

Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna

Dani Olmo avgjorde för Barcelona

Barcelona gillar att spela på hemmaplan. På Spotify Camp Nou mot Real Oviedo kom nämligen hemmaseger nummer tio i rad i La Liga. Matchen slutade 3–0 (0–0).

Det här var Barcelonas åttonde nolla den här säsongen.

Elche nästa för Barcelona

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Dani Olmo till och gav Barcelona ledningen. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Raphinha träff och ökade ledningen för Barcelona. Lamine Yamal gjorde också 3–0 i 73:e minuten.

Barcelona har fyra segrar och en förlust och 10–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Oviedo har tre oavgjorda och två förluster och 4–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Barcelona med 3–1.

Nästa motstånd för Barcelona är Elche. Lagen möts lördag 31 januari 21.00 på Estadio Martinez Valero.

Barcelona–Real Oviedo 3–0 (0–0)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (52) Dani Olmo, 2–0 (57) Raphinha, 3–0 (73) Lamine Yamal.

Varningar, Barcelona: Gerard Martin. Real Oviedo: David Costas, Aaron Escandell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Real Oviedo: 0-3-2

Nästa match:

Barcelona: Elche, borta, 31 januari 21.00