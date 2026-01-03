Barcelona fortsätter vara svårslaget – tog nionde segern i rad

Barcelona vann med 2–0 mot Espanyol

Barcelonas nionde seger på de senaste tio matcherna

Dani Olmo avgjorde för Barcelona

Det var upplagt för en riktigt het drabbning när två av de formstarkaste lagen i La Liga möttes på RCDE Stadium. Och bortalaget Barcelona vann mot Espanyol. 0–2 (0–0) skrevs resultatet till som betyder att serieledande Barcelona tog nionde segern i följd och att Espanyol samtidigt förlorade efter fem segrar i rad.

Barcelona tog därmed fjärde raka seger mot just Espanyol.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Barcelonas målvakter höll nollan.

Espanyol–Barcelona – mål för mål

Dani Olmo gjorde 1–0 till Barcelona efter förarbete från Fermin Lopez med fyra minuter kvar att spela.

0–2-målet kom på tilläggstid när Robert Lewandowski slog till och gjorde mål på passning från Fermin Lopez. 0–2-målet blev matchens sista.

Matchresultatet innebär att Espanyol ligger kvar på femte plats.

Lagen möts på nytt på Spotify Camp Nou den 12 april.

Söndag 11 januari 16.15 spelar Espanyol borta mot Levante. Barcelona möter Real Sociedad borta på Reale Arena söndag 18 januari 21.00.

Espanyol–Barcelona 0–2 (0–0)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 0–1 (86) Dani Olmo (Fermin Lopez), 0–2 (90) Robert Lewandowski (Fermin Lopez).

Varningar, Espanyol: Pol Lozano.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 4-0-1

Barcelona: 5-0-0

Nästa match:

Espanyol: UD Levante, borta, 11 januari 16.15

Barcelona: Real Sociedad, borta, 18 januari 21.00