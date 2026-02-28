Barcelona segrade i toppmötet mot Villarreal

Barcelona-seger med 4–1 mot Villarreal

Barcelonas femte seger på de senaste sex matcherna

Lamine Yamal tremålsskytt för Barcelona

Barcelona tog en tung seger på hemmaplan mot Villarreal i toppmötet i La Liga på lördagen. Matchen slutade 4–1 (2–0).

Vinsten mot Villarreal innebär att Barcelona har 13 segrar i rad på hemmaplan.

Lamine Yamal gav Barcelona ledningen efter en knapp halvtimme. Laget gjorde 2–0 i 37:e minuten när Lamine Yamal återigen hittade rätt på passning från Fermin Lopez.

Direkt efter pausen nätade Pape Gueye och reducerade åt Villarreal. Fler mål än så blev det inte för Villarreal. I 69:e minuten nätade Lamine Yamal och gjorde 3–1 och fullbordade därmed sitt hattrick. 4–1-målet kom på övertid när Robert Lewandowski slog till och gjorde mål.

Barcelona har fyra segrar och en förlust och 14–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Villarreal har tre vinster och två förluster och 9–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Barcelona med 2–0.

I nästa match möter Barcelona Atlethic Bilbao borta på lördag 7 mars 21.00. Villarreal möter Elche söndag 8 mars 14.00 hemma.

Barcelona–Villarreal 4–1 (2–0)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (28) Lamine Yamal, 2–0 (37) Lamine Yamal (Fermin Lopez), 2–1 (49) Pape Gueye, 3–1 (69) Lamine Yamal, 4–1 (90) Robert Lewandowski.

Varningar, Barcelona: Raphinha, Marc Bernal, Hans-Dieter Flick. Villarreal: Alfonso Pedraza, Marcelino Garcia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Villarreal: 3-0-2

Nästa match:

Barcelona: Athletic Bilbao, borta, 7 mars 21.00

Villarreal: Elche, hemma, 8 mars 14.00