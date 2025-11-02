Barcelona vann med 3–1 mot Elche

Barcelona segrade – 3–1 mot Elche

Ferran Torres avgjorde för Barcelona

Andra raka förlusten för Elche

Barcelona tog ledningen mot Elche på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i La Liga på söndagen slutade 3–1.

Därmed har Barcelona fem raka segrar på hemmaplan.

Barcelona–Elche – mål för mål

Barcelona startade matchen bäst och tog ledningen när Lamine Yamal gjorde målet redan i nionde minuten.

I tolfte minuten slog Ferran Torres och såg till att Barcelona ökade ledningen till 2–0. Målet var Ferran Torres femte i La Liga.

Elche reducerade till 2–1 alldeles före halvtidspausen genom Rafa Mir på pass av Alvaro Nunez. Marcus Rashford slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Fermin Lopez och ökade ledningen för Barcelona. 3–1-målet blev matchens sista.

Barcelona har tre segrar och två förluster och 9–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Barcelona ligger på andra plats medan Elche har tiondeplatsen. Ett tapp för Elche som låg på fjärde plats så sent som den 4 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari.

Nästa motstånd för Barcelona är Celta Vigo. Lagen möts söndag 9 november 21.00 på Abanca-Balaídos.

Barcelona–Elche 3–1 (2–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 1–0 (9) Lamine Yamal, 2–0 (12) Ferran Torres, 2–1 (42) Rafa Mir (Alvaro Nunez), 3–1 (61) Marcus Rashford (Fermin Lopez).

Varningar, Elche: Martim Neto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 3-0-2

Elche: 1-1-3

Nästa match:

Barcelona: Celta Vigo, borta, 9 november