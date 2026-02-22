Barcelonas fina svit fortsätter mot Levante

Barcelona vann med 3–0 mot Levante

Barcelonas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marc Bernal matchvinnare för Barcelona

Barcelona fortsätter att vinna mot Levante i La Liga. På söndagen segrade Barcelona på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) hemma på Spotify Camp Nou. Det var Barcelonas fjärde raka seger mot Levante.

Det här var tionde gången den här säsongen som Barcelonas målvakter höll nollan.

Barcelona har skapat en skön vinnarkänsla på Spotify Camp Nou. Segern mot Levante betyder att laget har vunnit tolv raka matcher på hemmaplan.

Villarreal nästa för Barcelona

Barcelona började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Marc Bernal till. Barcelona ökade också ledningen till 2–0 i 32:a minuten när Frenkie De Jong hittade rätt.

Till slut kom också 3–0 genom Fermin Lopez i 81:a minuten.

När lagen möttes senast vann Barcelona med 3–2.

Nästa motstånd för Barcelona är Villarreal. Lagen möts lördag 28 februari 16.15 på Spotify Camp Nou.

Barcelona–Levante 3–0 (2–0)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (4) Marc Bernal, 2–0 (32) Frenkie De Jong, 3–0 (81) Fermin Lopez.

Varningar, Barcelona: Marc Bernal, Gerard Martin. Levante: Kareem Tunde.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Levante: 0-1-4

Nästa match:

Barcelona: Villarreal CF, hemma, 28 februari 16.15