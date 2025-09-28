Barcelonas segerrad fortsätter efter 2–1 mot Real Sociedad

Barcelona segrade – 2–1 mot Real Sociedad

Barcelonas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Robert Lewandowski matchvinnare för Barcelona

Barcelona är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Real Sociedad hemma på Camp Nou på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–1 (1–1) innebär att Barcelona nu har fyra segrar i följd i La Liga.

Segermålet för Barcelona stod Robert Lewandowski för efter 59 minuter.

Barcelona–Real Sociedad – mål för mål

Real Sociedad tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Alvaro Odriozola.

Barcelona kvitterade till 1–1 strax före paus, genom Jules Kounde. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Robert Lewandowski träff framspelad av Lamine Yamal och avgjorde matchen. Därmed hade Barcelona vänt matchen.

Det här var Barcelonas andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Barcelona är Sevilla. Lagen möts söndag 5 oktober 16.15 på Ramón Sánchez Pizjuán.

Barcelona–Real Sociedad 2–1 (1–1)

La Liga, Camp Nou

Mål: 0–1 (31) Alvaro Odriozola, 1–1 (43) Jules Kounde, 2–1 (59) Robert Lewandowski (Lamine Yamal).

Varningar, Barcelona: Jules Kounde. Real Sociedad: Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-1-0

Real Sociedad: 1-0-4

Nästa match:

Barcelona: Sevilla, borta, 5 oktober