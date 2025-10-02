Barnabas Varga matchhjälte när Ferencvaros sänkte Genk

Ferencvaros vann med 1–0 mot Genk

Barnabas Varga avgjorde för Ferencvaros

Genk nu 18:e, Ferencvaros på elfte plats

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Ferencvaros vann med 1–0 (1–0) borta mot Genk i Europa League.

Salzburg nästa för Ferencvaros

För tabellens utseende betyder det här att Genk ligger på 18:e plats medan Ferencvaros har elfteplatsen.

Torsdag 23 oktober 18.45 möter Genk Real Betis hemma medan Ferencvaros spelar borta mot Salzburg.

Genk–Ferencvaros 0–1 (0–1)

Europa League

Mål: 0–1 (44) Barnabas Varga.

Varningar, Ferencvaros: Barnabas Varga, Ibrahim Cisse, Stefan Gartenmann.

Nästa match:

Genk: Real Betis, hemma, 23 oktober

Ferencvaros: FC Salzburg, borta, 23 oktober