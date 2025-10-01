Bayer Leverkusen kryssade hemma mot PSV

Bayer Leverkusen och PSV kryssade

Ismael Saibari kvitterade i 72:a minuten

Bayer Leverkusen nu 25:e, PSV på 28:e plats

Hemmalaget Bayer Leverkusen och PSV spelade oavgjort i Champions League, 1–1 (0–0) på onsdagen.

Bayer Leverkusen–PSV – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Christian Michel Kofane gav Bayer Leverkusen ledningen.

I 72:a minuten kvitterade Ismael Saibari för PSV. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Bayer Leverkusens andra oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Bayer Leverkusen ligger på 25:e plats medan PSV är på 28:e plats.

Tisdag 21 oktober 21.00 möter Bayer Leverkusen PSG hemma på BayArena medan PSV spelar hemma mot Napoli.

Bayer Leverkusen–PSV 1–1 (0–0)

Champions League, BayArena

Mål: 1–0 (65) Christian Michel Kofane, 1–1 (72) Ismael Saibari.

Varningar, PSV: Guus Til, Ismael Saibari.

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Paris Saint-Germain, hemma, 21 oktober

PSV: Napoli, hemma, 21 oktober