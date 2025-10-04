Bayer Leverkusen tog klar seger mot Union Berlin

Bayer Leverkusen-seger med 2–0 mot Union Berlin

Ernest Poku matchvinnare för Bayer Leverkusen

Andra raka segern för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen startade bra i matchen mot Union Berlin på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Bundesliga.

Bayer Leverkusen–Union Berlin – mål för mål

Bayer Leverkusen tog ledningen i 33:e minuten genom Ernest Poku. Direkt efter pausen ökade Christian Michel Kofane Bayer Leverkusens ledning. Det blev också matchens sista mål.

Bayer Leverkusen imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–12 i målskillnad.

Den 21 februari möts lagen återigen, då på An der alten Forsterei.

Lördag 18 oktober 15.30 spelar Bayer Leverkusen borta mot Mainz. Union Berlin möter Mönchengladbach hemma på An der alten Forsterei fredag 17 oktober 20.30.

Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–0 (1–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (33) Ernest Poku, 2–0 (49) Christian Michel Kofane.

Varningar, Bayer Leverkusen: Christian Michel Kofane. Union Berlin: Christopher Trimmel, Diogo Leite, Derrick Kohn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-2-0

Union Berlin: 1-1-3

Nästa match:

Bayer Leverkusen: FSV Mainz, borta, 18 oktober

Union Berlin: Borussia Mönchengladbach, hemma, 17 oktober