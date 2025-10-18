Bayer Leverkusen vann – Alex Grimaldo matchvinnare

Bayer Leverkusen vann med 4–3 mot Mainz

Bayer Leverkusens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bayer Leverkusens avgörande i 90:e minuten.

Bayer Leverkusen besegrade Mainz på bortaplan i lördagens match i Bundesliga. 3–4 (1–3) slutade matchen.

Segern var Bayer Leverkusens fjärde på de senaste fem matcherna.

Martin Terrier blev matchvinnare

Alex Grimaldo slog till på straff redan i elfte minuten och gav Bayer Leverkusen ledningen.

I 24:e minuten gjorde också laget 0–2 när Christian Michel Kofane hittade rätt.

I 34:e minuten nätade Jae-sung Lee, och reducerade åt Mainz.

Alex Grimaldo stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Det dröjde till den 71:a minuten innan Nadiem Amiri på straff reducerade för Mainz.

2–4-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Martin Terrier slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 3–4 för Mainz kom direkt därefter när Armindo Sieb på stopptid gjorde mål. Mer än så blev det dock inte för Mainz.

Det här var Mainz tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bayer Leverkusens andra uddamålsseger.

Det här betyder att Mainz ligger kvar på 16:e plats i tabellen och Bayer Leverkusen på femte plats. Ett fint lyft för Bayer Leverkusen som låg på elfte plats så sent som den 26 september.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari på BayArena.

Söndag 26 oktober möter Mainz VfB Stuttgart borta 17.30 och Bayer Leverkusen möter Freiburg hemma 15.30.

Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (1–3)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 0–1 (11) Alex Grimaldo, 0–2 (24) Christian Michel Kofane, 1–2 (34) Jae-sung Lee, 1–3 (45) Alex Grimaldo, 2–3 (71) Nadiem Amiri, 2–4 (87) Martin Terrier, 3–4 (90) Armindo Sieb.

Varningar, Mainz: Dominik Kohr, Andreas Hanche Olsen, Nadiem Amiri, William Boving. Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Alex Grimaldo, Loic Bade, Eliesse Ben Seghir.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 1-0-4

Bayer Leverkusen: 4-1-0

Nästa match:

Mainz: VfB Stuttgart, borta, 26 oktober

Bayer Leverkusen: SC Freiburg, hemma, 26 oktober