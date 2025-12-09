Bayern München avgjorde i andra halvlek mot Sporting Lissabon
- Seger för Bayern München med 3–1 mot Sporting Lissabon
- Bayern Münchens femte seger på de senaste sex matcherna
- Lennart Karl matchvinnare för Bayern München
Bayern München vann hemmamatchen i Champions League mot Sporting Lissabon på tisdagen. Matchen slutade 3–1 (0–0) efter att Bayern München avgjort matchen i andra halvlek.
Segern var Bayern Münchens femte på de senaste sex matcherna.
Union Saint-Gilloise nästa för Bayern München
Efter 54 minuters spel gjorde Sporting Lissabon 0–1.
I 65:e minuten slog Serge Gnabry till och kvitterade för Bayern München.
Lennart Karl gjorde dessutom 2–1 i 69:e minuten.
Jonathan Tah ökade Bayern Münchens ledning i 77:e minuten. Tah fullbordade därmed lagets vändning.
I nästa omgång har Bayern München Union Saint-Gilloise hemma på Allianz Arena, onsdag 21 januari 21.00. Sporting Lissabon spelar hemma mot PSG tisdag 20 januari 21.00.
Bayern München–Sporting Lissabon 3–1 (0–0)
Champions League, Allianz Arena
Mål: 0–1 (54) Självmål, 1–1 (65) Serge Gnabry, 2–1 (69) Lennart Karl, 3–1 (77) Jonathan Tah.
Varningar, Bayern München: Joshua Kimmich, Konrad Laimer. Sporting Lissabon: Morten Hjulmand.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayern München: 4-0-1
Sporting Lissabon: 2-1-2
Nästa match:
Bayern München: Royal Union Saint-Gilloise, hemma, 21 januari 21.00
Sporting Lissabon: Paris Saint-Germain, hemma, 20 januari 21.00
