Bayern München avgjorde i andra halvlek mot Sporting Lissabon

Seger för Bayern München med 3–1 mot Sporting Lissabon

Bayern Münchens femte seger på de senaste sex matcherna

Lennart Karl matchvinnare för Bayern München

Bayern München vann hemmamatchen i Champions League mot Sporting Lissabon på tisdagen. Matchen slutade 3–1 (0–0) efter att Bayern München avgjort matchen i andra halvlek.

Segern var Bayern Münchens femte på de senaste sex matcherna.

Union Saint-Gilloise nästa för Bayern München

Efter 54 minuters spel gjorde Sporting Lissabon 0–1.

I 65:e minuten slog Serge Gnabry till och kvitterade för Bayern München.

Lennart Karl gjorde dessutom 2–1 i 69:e minuten.

Jonathan Tah ökade Bayern Münchens ledning i 77:e minuten. Tah fullbordade därmed lagets vändning.

I nästa omgång har Bayern München Union Saint-Gilloise hemma på Allianz Arena, onsdag 21 januari 21.00. Sporting Lissabon spelar hemma mot PSG tisdag 20 januari 21.00.

Bayern München–Sporting Lissabon 3–1 (0–0)

Champions League, Allianz Arena

Mål: 0–1 (54) Självmål, 1–1 (65) Serge Gnabry, 2–1 (69) Lennart Karl, 3–1 (77) Jonathan Tah.

Varningar, Bayern München: Joshua Kimmich, Konrad Laimer. Sporting Lissabon: Morten Hjulmand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-0-1

Sporting Lissabon: 2-1-2

Nästa match:

Bayern München: Royal Union Saint-Gilloise, hemma, 21 januari 21.00

Sporting Lissabon: Paris Saint-Germain, hemma, 20 januari 21.00