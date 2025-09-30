Bayern München besegrade Pafos efter Harry Kanes dubbel

Seger för Bayern München med 5–1 mot Pafos

Det blev Bayern München som gick segrande ur mötet med Pafos i Champions League på bortaplan, med 5–1 (4–1).

Bayern München har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Chelsea i första matchen.

Gästerna Bayern München gjorde första målet. Harry Kane gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 20:e minuten, när Raphael Guerreiro fick träff på pass av Nicolas Jackson.

Bayern München ökade ledningen till 0–3 efter en dryg halvtimmes spel, genom Nicolas Jackson.

Bayern München gjorde 0–4 i 34:e minuten, när Harry Kane ännu en gång slog till.

Pafos reducerade till 1–4 på stopptid i första halvleken, genom Mislav Orsic. I 68:e minuten slog Michael Olise till, och gjorde 1–5.

Nästa motstånd för Pafos är Kairat. Lagen möts tisdag 21 oktober 18.45 på Central Stadium. Bayern München tar sig an Club Brügge hemma onsdag 22 oktober 21.00.

Pafos–Bayern München 1–5 (1–4)

Champions League, Alphamega Stadium

Mål: 0–1 (15) Harry Kane, 0–2 (20) Raphael Guerreiro (Nicolas Jackson), 0–3 (31) Nicolas Jackson, 0–4 (34) Harry Kane, 1–4 (45) Mislav Orsic, 1–5 (68) Michael Olise.

Varningar, Pafos: Mislav Orsic.

Nästa match:

Pafos: FK Kairat Almaty, borta, 21 oktober

Bayern München: Club Brügge, hemma, 22 oktober