Bayern München besegrade till slut – efter 18 matcher utan förlust

Augsburg segrade – 2–1 mot Bayern München

Han-Noah Massengo matchvinnare för Augsburg

Hiroki Ito ende målskytt för Bayern München

Det var länge sedan Bayern München gick förlorande från en match i Bundesliga. Men i lördagens match mot Augsburg på hemmaplan blev det till slut förlust, efter 18 raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 1–2 (1–0). Förlusten var den första i serien för Bayern München.

Segermålet för Augsburg stod Han-Noah Massengo för efter 81 minuter.

Augsburg hade sju raka förluster mot Bayern München inför lördagens match.

Bayern München–Augsburg – mål för mål

Bayern München tog ledningen i 23:e minuten genom Hiroki Ito.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Arthur Chaves kvitterade för Augsburg. Han-Noah Massengo såg till att Augsburg avgjorde matchen på passning från Dimitrios Giannoulis med nio minuter kvar att spela. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen senast möttes vann Bayern München med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Bayern München Hamburg på Volksparkstadion 18.30. Augsburg tar sig an St Pauli hemma 15.30.

Bayern München–Augsburg 1–2 (1–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (23) Hiroki Ito, 1–1 (75) Arthur Chaves, 1–2 (81) Han-Noah Massengo (Dimitrios Giannoulis).

Varningar, Bayern München: Jonathan Tah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-0-1

Augsburg: 1-3-1

Nästa match:

Bayern München: Hamburger SV, borta, 31 januari 18.30

Augsburg: St Pauli, hemma, 31 januari 15.30