Bayern München förlänger segersviten mot Mönchengladbach

Seger för Bayern München med 4–1 mot Mönchengladbach

Bayern Münchens femte seger på de senaste sex matcherna

Konrad Laimer matchvinnare för Bayern München

Mönchengladbach har varit lite av ett drömmotstånd för Bayern München. På fredagen tog Bayern München ännu en seger hemma mot Mönchengladbach. Matchen i Bundesliga slutade 4–1 (2–0). Det var Bayern Münchens sjätte raka seger mot just Mönchengladbach.

I och med detta har Bayern München hela fem raka segrar i Bundesliga.

Bayer Leverkusen nästa för Bayern München

Luis Diaz gjorde 1–0 till Bayern München i 33:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Konrad Laimer efter förarbete av Luis Diaz.

I den 55:e minuten fick Mönchengladbach Rocco Reitz utvisad. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jamal Musiala träff på straff och ökade ledningen för Bayern München. Nicolas Jackson ökade Bayern Münchens ledning på passning från Lennart Karl med knappa kvarten kvar. Reduceringen till 4–1 kom med en minut kvar att spela när Wael Mohya slog till och gjorde mål för Mönchengladbach. Men mer än så orkade Mönchengladbach inte med.

Bayern München stannar därmed i serieledning och Mönchengladbach på tolfte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Bayern München med 3–0.

Nästa motstånd för Bayern München är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 14 mars 15.30 på BayArena. Mönchengladbach tar sig an St Pauli hemma fredag 13 mars 20.30.

Bayern München–Mönchengladbach 4–1 (2–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (33) Luis Diaz, 2–0 (45) Konrad Laimer (Luis Diaz), 3–0 (57) Jamal Musiala, 4–0 (79) Nicolas Jackson (Lennart Karl), 4–1 (89) Wael Mohya.

Varningar, Bayern München: Nicolas Jackson.

Utvisningar, Mönchengladbach: Rocco Reitz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 5-0-0

Mönchengladbach: 1-1-3

Nästa match:

Bayern München: Bayer Leverkusen, borta, 14 mars 15.30

Mönchengladbach: St Pauli, hemma, 13 mars 20.30