Bayern München tog ännu en seger – 3–0 mot Mönchengladbach

Seger för Bayern München med 3–0 mot Mönchengladbach

Bayern Münchens åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Joshua Kimmich matchvinnare för Bayern München

Bayern München fortsätter starkt i Bundesliga. När laget mötte Mönchengladbach borta på Borussia-Park på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–0 (0–0). I och med detta har Bayern München åtta segrar i rad.

Bayer Leverkusen nästa för Bayern München

I den 19:e minuten fick Mönchengladbachs Jens Castrop rött kort. Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 64:e minuten innan Joshua Kimmich gav Bayern München ledningen.

I 69:e minuten slog Raphael Guerreiro till framspelad av Michael Olise och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3-målet genom Lennart Karl i 81:a minuten.

Resultatet innebär att Mönchengladbach ligger kvar på 18:e och sista plats och Bayern München toppar tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på Allianz Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Mönchengladbach St Pauli på Millerntor-Stadion 15.30. Bayern München tar sig an Bayer Leverkusen hemma 18.30.

Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (0–0)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 0–1 (64) Joshua Kimmich, 0–2 (69) Raphael Guerreiro (Michael Olise), 0–3 (81) Lennart Karl.

Varningar, Bayern München: Dayot Upamecano, Luis Diaz, Tom Bischof.

Utvisningar, Mönchengladbach: Jens Castrop.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 0-2-3

Bayern München: 5-0-0

Nästa match:

Mönchengladbach: St Pauli, borta, 1 november

Bayern München: Bayer Leverkusen, hemma, 1 november