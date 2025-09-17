Bayern München tog kommandot från start mot Chelsea

Seger för Bayern München med 3–1 mot Chelsea

Bayern Münchens Harry Kane tvåmålsskytt

Bayern München nu andra, Chelsea på 32:a plats

Bayern München hade greppet från start i matchen i Champions League mot Chelsea på onsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–1 (2–1) hemma på Allianz Arena.

Chelsea är nykomling i serien, och lagen möttes inte förra säsongen.

Bayern München–Chelsea – mål för mål

Bayern München gjorde 1–0 efter 20 minuters spel.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 27:e minuten, genom Harry Kane på straff.

Bara två minuter senare spelade Malo Gusto fram Cole Palmer som såg till att Chelsea reducerade till 2–1. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Harry Kane återigen och ökade ledningen för Bayern München. 3–1-målet blev matchens sista.

Bayern München ligger på andra plats i tabellen efter matchen, medan Chelsea ligger på 32:a plats.

Nästa motstånd för Bayern München är Pafos. Chelsea tar sig an Benfica hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 september 21.00.

Bayern München–Chelsea 3–1 (2–1)

Champions League, Allianz Arena

Mål: 1–0 (20) Självmål, 2–0 (27) Harry Kane, 2–1 (29) Cole Palmer (Malo Gusto), 3–1 (63) Harry Kane.

Varningar, Bayern München: Konrad Laimer, Michael Olise, Jonathan Tah. Chelsea: Andrey Santos.

Nästa match:

Bayern München: Pafos FC, borta, 30 september

Chelsea: SL Benfica, hemma, 30 september