Bayern München tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Bayern München med 3–2 mot Freiburg

Bayern Münchens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Bayern Münchens avgörande i 90:e minuten.

Tre raka segrar hade Bayern München mot just Freiburg i Bundesliga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Bayern München på nytt – den här gången med 3–2 (0–0) borta på Europa-Park Stadion.

Lennart Karl slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Bayern München.

Lennart Karl bakom Bayern Münchens avgörande

Johan Manzambi gjorde 1–0 för Freiburg direkt efter pausen på passning från Maximilian Eggestein. I 71:a minuten ökade Lucas Hoeler ledningen. Därefter inleddes dock Bayern Münchens vändning. Med nio minuter kvar att spela reducerade Bayern München genom Tom Bischof med assist av Lennart Karl. Kvitteringen kom på övertid när Tom Bischof återigen slog till och gjorde mål för Bayern München. Det matchavgörande målet för Bayern München kom direkt därefter när Lennart Karl på stopptid gjorde 2–3 assisterad av Alphonso Davies. Karl fullbordade därmed lagets vändning.

Resultatet innebär att Freiburg ligger kvar på åttonde plats och Bayern München toppar tabellen.

När lagen möttes senast vann Bayern München med 6–2.

Söndag 12 april 19.30 spelar Freiburg borta mot Mainz. Bayern München möter St Pauli borta på Millerntor Stadion lördag 11 april 18.30.

Freiburg–Bayern München 2–3 (0–0)

Bundesliga, Europa-Park Stadion

Mål: 1–0 (46) Johan Manzambi (Maximilian Eggestein), 2–0 (71) Lucas Hoeler, 2–1 (81) Tom Bischof (Lennart Karl), 2–2 (90) Tom Bischof, 2–3 (90) Lennart Karl (Alphonso Davies).

Varningar, Freiburg: Matthias Ginter, Noah Atubolu, Christian Guenter. Bayern München: Michael Olise, Jonathan Tah, Lennart Karl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Freiburg: 1-1-3

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Freiburg: FSV Mainz, borta, 12 april 19.30

Bayern München: St Pauli, borta, 11 april 18.30