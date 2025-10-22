Bayern München vann klart mot Club Brügge på Allianz Arena
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bayern München-seger med 4–0 mot Club Brügge
- Lennart Karl avgjorde för Bayern München
- Tredje raka segern för Bayern München
Redan i första halvlek tog Bayern München greppet om hemmamatchen mot Club Brügge på onsdagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 4–0.
PSG nästa för Bayern München
Lennart Karl gjorde 1–0 till Bayern München efter bara fem minuter.
Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Harry Kane. Målet var Harry Kanes femte i Champions League.
Bayern München ökade också ledningen till 3–0 i 34:e minuten genom Luis Diaz. Till slut kom också 4–0 genom Nicolas Jackson i 79:e minuten.
Bayern München och Club Brügge delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes.
I nästa match möter Bayern München PSG borta på tisdag 4 november 21.00. Club Brügge möter Barcelona onsdag 5 november 21.00 hemma.
Bayern München–Club Brügge 4–0 (3–0)
Champions League, Allianz Arena
Mål: 1–0 (5) Lennart Karl, 2–0 (14) Harry Kane, 3–0 (34) Luis Diaz, 4–0 (79) Nicolas Jackson.
Varningar, Bayern München: Kim Min-jae.
Nästa match:
Bayern München: Paris Saint-Germain, borta, 4 november
Club Brügge: FC Barcelona, hemma, 5 november
Den här artikeln handlar om: