Bayern München vann klart mot Club Brügge på Allianz Arena

Bayern München-seger med 4–0 mot Club Brügge

Lennart Karl avgjorde för Bayern München

Tredje raka segern för Bayern München

Redan i första halvlek tog Bayern München greppet om hemmamatchen mot Club Brügge på onsdagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 4–0.

PSG nästa för Bayern München

Lennart Karl gjorde 1–0 till Bayern München efter bara fem minuter.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Harry Kane. Målet var Harry Kanes femte i Champions League.

Bayern München ökade också ledningen till 3–0 i 34:e minuten genom Luis Diaz. Till slut kom också 4–0 genom Nicolas Jackson i 79:e minuten.

Bayern München och Club Brügge delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes.

I nästa match möter Bayern München PSG borta på tisdag 4 november 21.00. Club Brügge möter Barcelona onsdag 5 november 21.00 hemma.

Bayern München–Club Brügge 4–0 (3–0)

Champions League, Allianz Arena

Mål: 1–0 (5) Lennart Karl, 2–0 (14) Harry Kane, 3–0 (34) Luis Diaz, 4–0 (79) Nicolas Jackson.

Varningar, Bayern München: Kim Min-jae.

Nästa match:

Bayern München: Paris Saint-Germain, borta, 4 november

Club Brügge: FC Barcelona, hemma, 5 november