Bayern München vann mot Heidenheim på Voith-Arena

Bayern München-seger med 4–0 mot Heidenheim

I första halvlek tog Bayern München greppet om bortamatchen mot Heidenheim på söndagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Bundesliga slutade 4–0.

Bayern München höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Segern var Bayern Münchens fjärde på de senaste fem matcherna.

Heidenheim–Bayern München – mål för mål

Josip Stanisic slog till redan i 15:e minuten och gav Bayern München ledningen.

Laget gjorde 0–2 när Michael Olise fick träff i 32:a minuten.

0–3-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Luis Diaz slog till och gjorde mål på pass av Josip Stanisic.

Bayern München gjorde också 0–4 genom Harry Kane på passning från Serge Gnabry i 90:e minuten.

Resultatet innebär att Heidenheim ligger kvar på 17:e plats och Bayern München toppar tabellen.

Den 2 maj tar lagen sig an varandra igen, då på Allianz Arena.

I nästa omgång har Heidenheim Köln hemma på Voith-Arena, lördag 10 januari 15.30. Bayern München spelar hemma mot Wolfsburg söndag 11 januari 17.30.

Heidenheim–Bayern München 0–4 (0–2)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (15) Josip Stanisic, 0–2 (32) Michael Olise, 0–3 (87) Luis Diaz (Josip Stanisic), 0–4 (90) Harry Kane (Serge Gnabry).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 2-0-3

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Heidenheim: FC Köln, hemma, 10 januari 15.30

Bayern München: VfL Wolfsburg, hemma, 11 januari 17.30