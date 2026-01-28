Bayern München vann mot PSV på Philips Stadion

Bayern München segrade – 2–1 mot PSV

Bayern Münchens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Harry Kane avgjorde för Bayern München

Efter en mållös första halvlek avgjorde Bayern München matchen mot PSV i andra halvlek. Till slut vann Bayern München onsdagens bortamatch i Champions League med 2–1.

Harry Kane slog till efter 84 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Bayern Münchens sjunde på de senaste åtta matcherna.

PSV–Bayern München – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Jamal Musiala gav Bayern München ledningen. Ismael Saibari kvitterade för PSV i 78:e minuten. Men med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Harry Kane med assist av Luis Diaz.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att PSV slutar på 28:e plats och Bayern München på andra plats. Bayern München är klart för slutspel. Ett tapp för PSV som låg på 21:a plats så sent som den 20 januari.

PSV–Bayern München 1–2 (0–0)

Champions League, Philips Stadion

Mål: 0–1 (58) Jamal Musiala, 1–1 (78) Ismael Saibari, 1–2 (84) Harry Kane (Luis Diaz).

Varningar, PSV: Mauro Junior, Guus Til, Jerdy Schouten, Ivan Perisic. Bayern München: Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Vincent Kompany.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSV: 1-1-3

Bayern München: 4-0-1