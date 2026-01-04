Ben Brereton Diaz målskytt – men Derby County föll

Wrexham-seger med 2–1 mot Derby County

Wrexhams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Matthew James avgjorde för Wrexham

Derby County fick se sig besegrat av Wrexham på hemmaplan i söndagens match i Championship. 1–2 (1–1) slutade matchen.

Norwich City nästa för Wrexham

Sam Smith gav Wrexham ledningen i 25:e minuten efter förarbete av Nathan Broadhead.

Derby County kvitterade genom Ben Brereton Diaz efter pass från Matthew Clarke i 34:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Matthew James Wrexhams ledning. 1–2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Wrexham är på nionde plats.

Nästa motstånd för Derby County är Preston North End. Lagen möts lördag 17 januari 16.00 på Deepdale.

Derby County–Wrexham 1–2 (1–1)

Championship, Pride Park

Mål: 0–1 (25) Sam Smith (Nathan Broadhead), 1–1 (34) Ben Brereton Diaz (Matthew Clarke), 1–2 (48) Matthew James.

Varningar, Derby County: Dion Sanderson. Wrexham: Max Cleworth, Matthew James.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 1-2-2

Wrexham: 4-0-1

Nästa match:

Derby County: Preston North End FC, borta, 17 januari 16.00