Ben Slimane och Makama avgjorde borta mot Wrexham

Norwich City vann med 2–1 mot Wrexham

Jovon Makama avgjorde för Norwich City

Sjunde segern för Norwich City

Det blev en uddamålsseger för Norwich City i matchen mot Wrexham i Championship på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–1) borta på SToK Cae Ras. Jovon Makama blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 59 minuter.

WBA nästa för Norwich City

Norwich City tog en tidig ledning när Anis Ben Slimane slog till efter förarbete från Ali Ahmed redan i nionde minuten. Wrexham kvitterade till 1–1 i 24:e minuten genom Sam Smith assisterad av Max Cleworth.

Jovon Makama fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Kenny Mclean och avgjorde matchen.

Wrexham ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Norwich City är på 22:a plats. Så sent som den 25 december låg Wrexham på 16:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Wrexham med 3–2.

Nästa motstånd för Norwich City är WBA. Lagen möts tisdag 20 januari 20.45 på The Hawthorns.

Wrexham–Norwich City 1–2 (1–1)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 0–1 (9) Anis Ben Slimane (Ali Ahmed), 1–1 (24) Sam Smith (Max Cleworth), 1–2 (59) Jovon Makama (Kenny Mclean).

Varningar, Norwich City: Pelle Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 4-0-1

Norwich City: 3-0-2

Nästa match:

Norwich City: West Bromwich Albion FC, borta, 20 januari 20.45