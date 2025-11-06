Benedict Hollerbach och Jae-sung Lee målskyttar när Mainz vände mot Fiorentina

Mainz vann med 2–1 mot Fiorentina

Jae-sung Lee matchvinnare för Mainz

Tredje raka segern för Mainz

I halvtid var Fiorentina i ledningen med 1–0 på Opel Arena. Men Mainz vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Conference League herr. Stor matchhjälte blev Jae-sung Lee, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Uni Craiova nästa för Mainz

Gästande Fiorentina tog en tidig ledning när Simon Sohm slog till på pass av Roberto Piccoli redan i 16:e minuten. I 68:e minuten nätade Benedict Hollerbach och kvitterade för Mainz.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Jae-sung Lee slog till och gjorde 2–1 för Mainz. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Mainz tredje uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Mainz nu ligger på tredje plats i tabellen och Fiorentina är på åttonde plats.

Mainz tar sig an Uni Craiova i nästa match borta torsdag 27 november 18.45. Fiorentina möter samma dag 21.00 AEK Aten hemma.

Mainz–Fiorentina 2–1 (0–1)

Conference League herr, Opel Arena

Mål: 0–1 (16) Simon Sohm (Roberto Piccoli), 1–1 (68) Benedict Hollerbach, 2–1 (90) Jae-sung Lee.

Varningar, Mainz: Paul Nebel, Nadiem Amiri, Lennard Maloney. Fiorentina: Pablo Mari, Cher Ndour.

Nästa match:

Mainz: Universitatea Craiova 1948, borta, 27 november

Fiorentina: AEK Aten, hemma, 27 november