Två mål för Andreas Schjelderup när Benfica besegrade Real Madrid

Seger för Benfica med 4–2 mot Real Madrid

Benficas Andreas Schjelderup tvåmålsskytt

Seger nummer 3 för Benfica

Benfica vann mötet med Real Madrid hemma med 4–2 (2–1) på onsdagen i Champions League.

Andreas Schjelderup med två mål för Benfica

Kylian Mbappe gjorde 1–0 för gästande Real Madrid efter en halvtimme på passning från Raul Asencio. Benfica kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Andreas Schjelderup slog till assisterad av Vangelis Pavlidis. Vangelis Pavlidis stod för ledningsmålet med sitt mål på tilläggstid i första halvleken på straff.

I 54:e minuten nätade Andreas Schjelderup återigen och gjorde 3–1. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Kylian Mbappe på nytt och reducerade åt Real Madrid. Men mer än så orkade Real Madrid inte med. 4–2-målet kom på stopptid när Anatoliy Trubin slog till och gjorde mål. Trubin fullbordade därmed Benficas vändning.

Champions League är nu färdigspelad. Benfica slutar på 24:e plats och Real Madrid på nionde plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt. Så sent som den 27 januari låg Benfica på 29:e plats i tabellen.

Benfica–Real Madrid 4–2 (2–1)

Champions League, Estadio da Luz

Mål: 0–1 (30) Kylian Mbappe (Raul Asencio), 1–1 (36) Andreas Schjelderup (Vangelis Pavlidis), 2–1 (45) Vangelis Pavlidis, 3–1 (54) Andreas Schjelderup, 3–2 (58) Kylian Mbappe, 4–2 (90) Anatoliy Trubin.

Varningar, Benfica: Leandro Barreiro, Samuel Dahl. Real Madrid: Rodrygo, Aurelien Tchouameni, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-0-2

Real Madrid: 2-0-3