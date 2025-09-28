Bersant Celina poängräddare för AIK mot GAIS

Oavgjort i mötet mellan AIK och GAIS

Bersant Celina kvitterade i 52:a minuten

AIK nu tredje, GAIS på femte plats

GAIS:s Ibrahim Diabate gjorde 1–0 i första halvlek borta mot AIK i Allsvenskan. I andra halvlek jobbade sig AIK in i matchen, och kvitterade genom Bersant Celina efter 52 minuters spel. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

AIK–GAIS – mål för mål

Gästande GAIS fick en bra start på matchen. Ibrahim Diabate slog till, redan i nionde minuten. Direkt efter pausen nätade Bersant Celina och kvitterade för AIK. 1–1-målet blev matchens sista.

AIK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GAIS har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var AIK:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att GAIS nu ligger på femte plats. AIK är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK med 1–0.

Nästa motstånd för AIK är Värnamo. Lagen möts söndag 5 oktober 14.00 på Strawberry Arena. GAIS tar sig an Norrköping hemma lördag 4 oktober 17.30.

AIK–GAIS 1–1 (0–1)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 0–1 (9) Ibrahim Diabate, 1–1 (52) Bersant Celina.

Varningar, AIK: Mads Thychosen, Bersant Celina. GAIS: Anes Cardaklija.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 3-1-1

GAIS: 2-1-2

Nästa match:

AIK: IFK Värnamo, hemma, 5 oktober

GAIS: IFK Norrköping, hemma, 4 oktober