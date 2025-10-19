Besara och Madjed heta när Hammarby besegrade AIK

Hammarby vann med 2–1 mot AIK

Montader Madjed matchvinnare för Hammarby

Andra raka segern för Hammarby

Hammarby vann mot AIK på 3Arena på söndagen. Matchen i Allsvenskan slutade 2–1 (1–0).

Malmö FF nästa för Hammarby

Nahir Besara gav Hammarby ledningen i minut 40. Montader Madjed fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Hammarby.

Aron Csongvai reducerade för AIK med knappa kvarten kvar. Mer än så blev det dock inte för AIK.

Hammarby har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–10 i målskillnad. Det här var Hammarbys sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK:s tredje uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Hammarby på andra plats i tabellen medan AIK är på femte plats.

I nästa match möter Hammarby Malmö FF borta på måndag 27 oktober 19.10. AIK möter Häcken söndag 26 oktober 16.30 hemma.

Hammarby–AIK 2–1 (1–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (40) Nahir Besara, 2–0 (59) Montader Madjed, 2–1 (79) Aron Csongvai.

Varningar, Hammarby: Nahir Besara, Tesfaldet Tekie, Simon Strand. AIK: John Guidetti, Taha Ayari, Fredrik Nissen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 3-1-1

AIK: 1-1-3

Nästa match:

Hammarby: Malmö FF, borta, 27 oktober

AIK: BK Häcken, hemma, 26 oktober