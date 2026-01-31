Birmingham för tuffa för Oxford United – förlust med 0–2

Birmingham-seger med 2–0 mot Oxford United

Självmål matchvinnare för Birmingham

Birminghams elfte seger för säsongen

Oxford United förlorade lördagens match på hemmaplan i Championship mot Birmingham med 0–2 (0–1).

Det här var sjunde gången den här säsongen som Birminghams målvakter höll nollan.

Leicester nästa för Birmingham

Efter 23 minuters spel gjorde Birmingham 0–1.

I 66:e minuten slog Marvin Ducksch till på pass av Carlos Vicente och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har tre vinster och två oavgjorda och 9–4 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Oxford United på 23:e plats och Birmingham på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Birmingham som så sent som den 3 januari låg på 17:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 1–0.

Nästa motstånd för Oxford United är Sheffield United. Lagen möts tisdag 3 februari 20.45 på Bramall Lane.

Oxford United–Birmingham 0–2 (0–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (23) Självmål, 0–2 (66) Marvin Ducksch (Carlos Vicente).

Varningar, Oxford United: Brodie Spencer, Jamie Mcdonnell. Birmingham: Jay Stansfield, Tomoki Iwata.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Birmingham: 3-2-0

Nästa match:

Oxford United: Sheffield United, borta, 3 februari 20.45