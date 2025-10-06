Björkqvist och Stark matchvinnare när Landskrona besegrade Varberg

Landskrona vann med 2–1 mot Varberg

Markus Björkqvist avgjorde för Landskrona

Landskronas tionde seger för säsongen

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Landskrona i matchen mot Varberg på Landskrona IP. Laget vann måndagens match i Superettan med 2–1 (1–1). Markus Björkqvist stod för Landskronas avgörande mål efter 77 minuter.

Varberg hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Landskrona–Varberg – mål för mål

Laorent Shabani gjorde 1–0 till gästande Varberg i 27:e minuten framspelad av Edvin Tellgren.

Landskrona kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Christian Stark på pass av Rassa Rahmani. Markus Björkqvist gjorde det matchavgörande målet på pass av Max Nilsson med knappa kvarten kvar. Björkqvist fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Landskronas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Varbergs fjärde uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är Landskrona på åttonde plats i tabellen medan Varberg är på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Varbergs BoIS med 4–2.

I nästa match möter Landskrona Umeå FC hemma på söndag 19 oktober 15.00. Varberg möter Sandvikens IF lördag 18 oktober 15.00 hemma.

Landskrona–Varberg 2–1 (1–1)

Superettan, Landskrona IP

Mål: 0–1 (27) Laorent Shabani (Edvin Tellgren), 1–1 (31) Christian Stark (Rassa Rahmani), 2–1 (77) Markus Björkqvist (Max Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Landskrona: 1-2-2

Varberg: 2-2-1

Nästa match:

Landskrona: Umeå FC, hemma, 19 oktober

Varberg: Sandvikens IF, hemma, 18 oktober