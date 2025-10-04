BK Häcken besegrade Alingsås IF och toppar nu tabellen
Segern mot Alingsås IF på bortaplan innebär att BK Häcken nu är serieledare i Damallsvenskan, en poäng före Hammarby. BK Häcken vann med 2–0 (1–0). Alingsås IF ligger på 14:e plats i tabellen.
BK Häcken har nu fyra raka segrar. Alingsås IF har sju förluster i rad.
Stine Sandbech matchvinnare för BK Häcken
Stine Sandbech gav BK Häcken ledningen på tilläggstid i första halvlek på pass av Paulina Nyström. Och med åtta minuter kvar att spela ökade BK Häcken ledningen genom Anna Anvegård på straff. 0–2-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för BK Häcken är Hammarby. Lagen möts lördag 11 oktober 15.00 på Bravida Arena.
Alingsås IF–BK Häcken 0–2 (0–1)
Damallsvenskan, Mjörnvallen
Mål: 0–1 (45) Stine Sandbech (Paulina Nyström), 0–2 (82) Anna Anvegård.
Varningar, Alingsås IF: Johanna Barth.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alingsås IF: 0-0-5
BK Häcken: 4-1-0
Nästa match:
BK Häcken: Hammarby, hemma, 11 oktober
