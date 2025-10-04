BK Häcken besegrade Alingsås IF och toppar nu tabellen

Fjärde raka segern för BK Häcken

Seger nummer 16 för BK Häcken

Alingsås IF nu 14:e, BK Häcken på första plats

Segern mot Alingsås IF på bortaplan innebär att BK Häcken nu är serieledare i Damallsvenskan, en poäng före Hammarby. BK Häcken vann med 2–0 (1–0). Alingsås IF ligger på 14:e plats i tabellen.

BK Häcken har nu fyra raka segrar. Alingsås IF har sju förluster i rad.

Stine Sandbech matchvinnare för BK Häcken

Stine Sandbech gav BK Häcken ledningen på tilläggstid i första halvlek på pass av Paulina Nyström. Och med åtta minuter kvar att spela ökade BK Häcken ledningen genom Anna Anvegård på straff. 0–2-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för BK Häcken är Hammarby. Lagen möts lördag 11 oktober 15.00 på Bravida Arena.

Alingsås IF–BK Häcken 0–2 (0–1)

Damallsvenskan, Mjörnvallen

Mål: 0–1 (45) Stine Sandbech (Paulina Nyström), 0–2 (82) Anna Anvegård.

Varningar, Alingsås IF: Johanna Barth.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alingsås IF: 0-0-5

BK Häcken: 4-1-0

Nästa match:

BK Häcken: Hammarby, hemma, 11 oktober