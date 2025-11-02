BK Häcken fortsätter nolla motståndarna – har fem nollor i rad
- BK Häcken-seger med 4–0 mot Linköping
- BK Häckens åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Felicia Schröder gjorde två mål för BK Häcken
Att få hål på BK Häcken just nu verkar omöjligt. Matchen mellan BK Häcken och Linköping slutade nämligen 4–0 (2–0). I och med det har BK Häcken nu fem matcher i rad utan insläppt mål i Damallsvenskan.
Det här var 13:e gången den här säsongen som BK Häcken höll nollan.
Därmed har BK Häcken vunnit sju matcher i rad i Damallsvenskan.
Felicia Schröder med två mål för BK Häcken
BK Häcken började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Monica Jusu Bah till.
Felicia Schröder fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten. Direkt efter pausen ökade Felicia Schröder BK Häckens ledning på straff.
Anna Anvegård också 4–0 i 74:e minuten.
Med två omgångar kvar är BK Häcken i serieledning medan Linköping är på 13:e plats.
I nästa omgång har BK Häcken Djurgården borta på Kristinebergs IP, lördag 8 november 14.00. Linköping spelar hemma mot Kristianstad måndag 10 november 19.00.
BK Häcken–Linköping 4–0 (2–0)
Damallsvenskan, Bravida Arena
Mål: 1–0 (3) Monica Jusu Bah, 2–0 (11) Felicia Schröder, 3–0 (47) Felicia Schröder, 4–0 (74) Anna Anvegård.
Varningar, Linköping: Noor Eckhoff.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken: 5-0-0
Linköping: 1-0-4
Nästa match:
BK Häcken: Djurgårdens IF DFF, borta, 8 november
Linköping: Kristianstad DFF, hemma, 10 november
