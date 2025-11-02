BK Häcken fortsätter nolla motståndarna – har fem nollor i rad

BK Häcken-seger med 4–0 mot Linköping

BK Häckens åttonde seger på de senaste nio matcherna

Felicia Schröder gjorde två mål för BK Häcken

Att få hål på BK Häcken just nu verkar omöjligt. Matchen mellan BK Häcken och Linköping slutade nämligen 4–0 (2–0). I och med det har BK Häcken nu fem matcher i rad utan insläppt mål i Damallsvenskan.

Det här var 13:e gången den här säsongen som BK Häcken höll nollan.

Därmed har BK Häcken vunnit sju matcher i rad i Damallsvenskan.

Felicia Schröder med två mål för BK Häcken

BK Häcken började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Monica Jusu Bah till.

Felicia Schröder fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten. Direkt efter pausen ökade Felicia Schröder BK Häckens ledning på straff.

Anna Anvegård också 4–0 i 74:e minuten.

Med två omgångar kvar är BK Häcken i serieledning medan Linköping är på 13:e plats.

I nästa omgång har BK Häcken Djurgården borta på Kristinebergs IP, lördag 8 november 14.00. Linköping spelar hemma mot Kristianstad måndag 10 november 19.00.

BK Häcken–Linköping 4–0 (2–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (3) Monica Jusu Bah, 2–0 (11) Felicia Schröder, 3–0 (47) Felicia Schröder, 4–0 (74) Anna Anvegård.

Varningar, Linköping: Noor Eckhoff.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 5-0-0

Linköping: 1-0-4

Nästa match:

BK Häcken: Djurgårdens IF DFF, borta, 8 november

Linköping: Kristianstad DFF, hemma, 10 november