BK Häcken fortsätter nolla motståndarna – har fem nollor i rad

  • BK Häcken-seger med 4–0 mot Linköping

  • BK Häckens åttonde seger på de senaste nio matcherna

  • Felicia Schröder gjorde två mål för BK Häcken

Att få hål på BK Häcken just nu verkar omöjligt. Matchen mellan BK Häcken och Linköping slutade nämligen 4–0 (2–0). I och med det har BK Häcken nu fem matcher i rad utan insläppt mål i Damallsvenskan.

Det här var 13:e gången den här säsongen som BK Häcken höll nollan.

Därmed har BK Häcken vunnit sju matcher i rad i Damallsvenskan.

Felicia Schröder med två mål för BK Häcken

BK Häcken började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Monica Jusu Bah till.

Felicia Schröder fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten. Direkt efter pausen ökade Felicia Schröder BK Häckens ledning på straff.

Anna Anvegård också 4–0 i 74:e minuten.

Med två omgångar kvar är BK Häcken i serieledning medan Linköping är på 13:e plats.

I nästa omgång har BK Häcken Djurgården borta på Kristinebergs IP, lördag 8 november 14.00. Linköping spelar hemma mot Kristianstad måndag 10 november 19.00.

BK Häcken–Linköping 4–0 (2–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (3) Monica Jusu Bah, 2–0 (11) Felicia Schröder, 3–0 (47) Felicia Schröder, 4–0 (74) Anna Anvegård.

Varningar, Linköping: Noor Eckhoff.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 5-0-0

Linköping: 1-0-4

Nästa match:

BK Häcken: Djurgårdens IF DFF, borta, 8 november

Linköping: Kristianstad DFF, hemma, 10 november

