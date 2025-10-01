BK Häcken toppar tabellen efter seger mot Malmö FF

Seger för BK Häcken med 3–0 mot Malmö FF

BK Häckens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anna Anvegård matchvinnare för BK Häcken

BK Häcken är ny serieledare i Damallsvenskan efter bortaseger med 3–0 (0–0) mot Malmö FF. BK Häcken leder serien en poäng före Hammarby. Malmö FF ligger på tredje plats i tabellen.

Segern var BK Häckens fjärde på de senaste fem matcherna, och sjunde bortasegern i rad.

Alingsås IF nästa för BK Häcken

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Anna Anvegård till på pass av Hanna Wijk och gav BK Häcken ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Alice Bergström på pass av Felicia Schröder och ökade ledningen för BK Häcken.

BK Häcken gjorde också 0–3 genom Tabitha Tindell framspelad av Matilda Nildén i 85:e minuten.

Nästa motstånd för BK Häcken är Alingsås IF. Lagen möts lördag 4 oktober 16.00 på Mjörnvallen.

Malmö FF–BK Häcken 0–3 (0–0)

Damallsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (48) Anna Anvegård (Hanna Wijk), 0–2 (62) Alice Bergström (Felicia Schröder), 0–3 (85) Tabitha Tindell (Matilda Nildén).

Varningar, Malmö FF: Nellie Lilja, Courtney Nevin. BK Häcken: Carly Wickenheiser.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 2-1-2

BK Häcken: 4-1-0

Nästa match:

BK Häcken: Alingsås IF FF, borta, 4 oktober