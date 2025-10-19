BK Häcken utan insläppt mål – för fjärde matchen i rad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för BK Häcken med 6–0 mot Brommapojkarna
- BK Häckens sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Monica Jusu Bah avgjorde för BK Häcken
BK Häcken har nu en fin svit med fyra matcher i rad utan att ha släppt in mål i Damallsvenskan. Matchen mellan Brommapojkarna och BK Häcken på Grimsta IP slutade nämligen 0–6 (0–3).
Det här innebär att BK Häcken nu har sex segrar i följd i Damallsvenskan och har nio raka segrar på bortaplan.
Brommapojkarna–BK Häcken – mål för mål
BK Häcken fick en bra start på matchen när Monica Jusu Bah nätade redan i sjunde minuten.
Laget ökade ledningen till 0–2 i 21:a minuten.
BK Häcken ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Anna Anvegård BK Häckens ledning.
Helena Sampaio fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för BK Häcken.
Carly Wickenheiser också 0–6 i 79:e minuten.
Med tre omgångar kvar är Brommapojkarna på elfte plats i tabellen medan BK Häcken leder serien.
I nästa omgång har Brommapojkarna Växjö borta på Spiris Arena 1, Växjö, lördag 1 november 13.00. BK Häcken spelar hemma mot Linköping söndag 2 november 16.00.
Brommapojkarna–BK Häcken 0–6 (0–3)
Damallsvenskan, Grimsta IP
Mål: 0–1 (7) Monica Jusu Bah, 0–2 (21) Självmål, 0–3 (45) Självmål, 0–4 (52) Anna Anvegård, 0–5 (58) Helena Sampaio, 0–6 (79) Carly Wickenheiser.
Varningar, BK Häcken: Carly Wickenheiser, Helena Sampaio.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brommapojkarna: 1-0-4
BK Häcken: 5-0-0
Nästa match:
Brommapojkarna: Växjö DFF, borta, 1 november
BK Häcken: Linköpings FC, hemma, 2 november
Den här artikeln handlar om: