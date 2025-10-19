BK Häcken utan insläppt mål – för fjärde matchen i rad

Seger för BK Häcken med 6–0 mot Brommapojkarna

BK Häckens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Monica Jusu Bah avgjorde för BK Häcken

BK Häcken har nu en fin svit med fyra matcher i rad utan att ha släppt in mål i Damallsvenskan. Matchen mellan Brommapojkarna och BK Häcken på Grimsta IP slutade nämligen 0–6 (0–3).

Det här innebär att BK Häcken nu har sex segrar i följd i Damallsvenskan och har nio raka segrar på bortaplan.

Brommapojkarna–BK Häcken – mål för mål

BK Häcken fick en bra start på matchen när Monica Jusu Bah nätade redan i sjunde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 21:a minuten.

BK Häcken ökade ledningen till 0–3 i 45:e minuten. Direkt efter pausen ökade Anna Anvegård BK Häckens ledning.

Helena Sampaio fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för BK Häcken.

Carly Wickenheiser också 0–6 i 79:e minuten.

Med tre omgångar kvar är Brommapojkarna på elfte plats i tabellen medan BK Häcken leder serien.

I nästa omgång har Brommapojkarna Växjö borta på Spiris Arena 1, Växjö, lördag 1 november 13.00. BK Häcken spelar hemma mot Linköping söndag 2 november 16.00.

Brommapojkarna–BK Häcken 0–6 (0–3)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (7) Monica Jusu Bah, 0–2 (21) Självmål, 0–3 (45) Självmål, 0–4 (52) Anna Anvegård, 0–5 (58) Helena Sampaio, 0–6 (79) Carly Wickenheiser.

Varningar, BK Häcken: Carly Wickenheiser, Helena Sampaio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 1-0-4

BK Häcken: 5-0-0

Nästa match:

Brommapojkarna: Växjö DFF, borta, 1 november

BK Häcken: Linköpings FC, hemma, 2 november