BK Häcken Utvecklings svit: åtta matcher i rad utan seger efter 1–1 mot Team TG

Matchen på Gothia Park blev den åttonde i rad utan seger för BK Häcken Utveckling när laget mötte Team TG i Elitettan. Slutresultatet blev 1–1 (1–1).

BK Häcken Utveckling–Team TG – mål för mål

BK Häcken Utveckling startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Nova Kjellman slog till redan i tionde minuten.

Team TG kvitterade till 1–1 i 24:e minuten.

Det här var BK Häcken Utvecklings sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Lördag 15 november 15.00 möter BK Häcken Utveckling Uppsala IK Dam borta på Studenternas medan Team TG spelar hemma mot Gamla Upsala SK Dam.

BK Häcken Utveckling–Team TG 1–1 (1–1)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 1–0 (10) Nova Kjellman, 1–1 (24) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken Utveckling: 0-3-2

Team TG: 1-1-3

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: IK Uppsala Fotboll, borta, 15 november

Team TG: Gamla Upsala SK, hemma, 15 november