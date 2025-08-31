BK Häcken vann klart mot Vittsjö på Vittsjö IP

BK Häcken vann med 4–0 mot Vittsjö

BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna

Monica Jusu Bah avgjorde för BK Häcken

Redan i första halvlek tog BK Häcken greppet om bortamatchen mot Vittsjö på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Damallsvenskan slutade 4–0.

Segern var BK Häckens nionde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Kristianstad nästa för BK Häcken

BK Häcken tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Monica Jusu Bah. Direkt efter pausen ökade Monica Jusu Bah BK Häckens ledning.

Med sex minuter kvar att spela ökade BK Häcken ledningen genom Felicia Schröder.

I 90:e minuten gjorde Felicia Schröder också 0–4.

I tabellen innebär det här att BK Häcken nu ligger på andra plats. Vittsjö är på åttonde plats.

I nästa match möter Vittsjö Rosengård hemma på fredag 5 september 18.00. BK Häcken möter Kristianstad lördag 6 september 16.00 hemma.

Vittsjö–BK Häcken 0–4 (0–1)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 0–1 (41) Monica Jusu Bah, 0–2 (48) Monica Jusu Bah, 0–3 (84) Felicia Schröder, 0–4 (90) Felicia Schröder.

Varningar, Vittsjö: Sofie Rewucha. BK Häcken: Stine Sandbech.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 1-2-2

BK Häcken: 4-0-1

Nästa match:

Vittsjö: FC Rosengård, hemma, 5 september

BK Häcken: Kristianstad DFF, hemma, 6 september