BK Häcken ny serieledare efter 5–2 mot AIK

BK Häcken-seger med 5–2 mot AIK

BK Häckens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Anna Anvegård gjorde två mål för BK Häcken

Det blev 5–2 (1–1) borta för BK Häcken mot AIK i lördagens match. Därmed är laget serieledare i Damallsvenskan, en poäng före Hammarby, efter 20 spelade matcher. AIK ligger på sjunde plats i tabellen.

Segern var BK Häckens åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Alice Bergström blev matchvinnare

AIK tog en tidig ledning. Villemo Dahlqvist slog till, redan i tolfte minuten.

BK Häcken kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Felicia Schröder. I 55:e minuten slog Adelisa Grabus till på straff, och gav AIK ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Anna Anvegård träff och kvitterade för BK Häcken.

Alice Bergström gjorde dessutom 2–3 i 70:e minuten.

I 75:e minuten ökade Anna Anvegård ledningen ytterligare.

Och med sex minuter kvar att spela ökade BK Häcken ledningen genom Helena Rodriguez Sampaio.

AIK tar sig an Hammarby i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. BK Häcken möter Malmö FF borta onsdag 1 oktober 18.30.

AIK–BK Häcken 2–5 (1–1)

Damallsvenskan, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (12) Villemo Dahlqvist, 1–1 (45) Felicia Schröder, 2–1 (55) Adelisa Grabus, 2–2 (61) Anna Anvegård, 2–3 (70) Alice Bergström, 2–4 (75) Anna Anvegård, 2–5 (84) Helena Rodriguez Sampaio.

Varningar, AIK: Linda Sembrant. BK Häcken: Carly Wickenheiser, Helena Rodriguez Sampaio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-0-3

BK Häcken: 3-1-1

Nästa match:

AIK: Hammarby, borta, 3 oktober

BK Häcken: Malmö FF, borta, 1 oktober