BK Häckens starka svit mot Brommapojkarna fortsätter

BK Häcken vann med 3–2 mot Brommapojkarna

Stine Sandbech avgjorde för BK Häcken

Vittsjö nästa motstånd för BK Häcken

BK Häcken har haft det lätt mot Brommapojkarna i Damallsvenskan. Och på söndagen vann BK Häcken på nytt – den här gången med 3–2 (1–1) hemma på Nordic Wellness Arena. Det var BK Häckens nionde raka seger mot Brommapojkarna.

BK Häcken–Brommapojkarna – mål för mål

Felicia Schröder slog till redan i 20:e minuten och gav BK Häcken ledningen. Frida Thörnqvist stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Paulina Nyström BK Häckens ledning. Stine Sandbech ökade BK Häckens ledning med knappa kvarten kvar. Ida Bengtsson såg med fem minuter kvar att spela till att Brommapojkarna reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brommapojkarna.

BK Häcken tog hem lagens senaste möte med 6–0 på Grimsta IP.

BK Häcken tar sig an Vittsjö i nästa match borta måndag 6 april 13.00. Brommapojkarna möter samma dag 14.00 Hammarby hemma.

BK Häcken–Brommapojkarna 3–2 (1–1)

Damallsvenskan, Nordic Wellness Arena

Mål: 1–0 (20) Felicia Schröder, 1–1 (45) Frida Thörnqvist, 2–1 (53) Paulina Nyström, 3–1 (79) Stine Sandbech, 3–2 (85) Ida Bengtsson.

Varningar, BK Häcken: Halimatu Ayinde.

BK Häcken: Vittsjö GIK, borta, 6 april 13.00

Brommapojkarna: Hammarby IF, hemma, 6 april 14.00