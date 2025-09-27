Blackburn besegrades på bortaplan av Charlton

Charlton-seger med 3–0 mot Blackburn

Macauley Gillesphey avgjorde för Charlton

Andra raka segern för Charlton

Blackburn förlorade mötet med Charlton borta med 0–3 (0–1) i Championship på lördagen.

Derby County nästa för Charlton

Charlton tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Macauley Gillesphey. Sonny Carey ökade Charltons ledning med knappa kvarten kvar.

I 90:e minuten gjorde James Bree också 3–0.

Charlton har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Blackburn har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.

Det här betyder att Charlton nu ligger på sjunde plats i tabellen och Blackburn är på 20:e plats. Charlton var på 18:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 januari.

Nästa motstånd för Blackburn är Swansea City. Lagen möts tisdag 30 september 20.45.

Charlton–Blackburn 3–0 (1–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (31) Macauley Gillesphey, 2–0 (78) Sonny Carey, 3–0 (90) James Bree.

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Sonny Carey, Amari’i Bell, James Bree. Blackburn: Lewis Miller, Taylor Gardner Hickman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 2-1-2

Blackburn: 2-0-3

Nästa match:

Blackburn: Swansea City FC, hemma, 30 september