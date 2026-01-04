Blackburn fixade en poäng hemma mot Charlton

Oavgjort mellan Blackburn och Charlton

Moussa Baradji kvitterade i 77:e minuten

Blackburn nu 17:e, Charlton på 20:e plats

Charlton ledde med 2–1 efter första halvlek borta mot Blackburn i Championship. I andra halvlek jobbade sig Blackburn in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Blackburn.

Blackburn–Charlton – mål för mål

Charlie Kelman gav Charlton ledningen efter en knapp halvtimme.

Charlton ökade också ledningen till 0–2 i 34:e minuten återigen genom Charlie Kelman på straff.

Blackburn reducerade till 1–2 bara tre minuter senare genom Moussa Baradji efter förarbete från Todd Cantwell.

Moussa Baradji, återigen, kvitterade för Blackburn efter förarbete av Lewis Miller med knappa kvarten kvar. 2–2-målet blev matchens sista.

Blackburn har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Charlton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–6 i målskillnad.

För Blackburn gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Charlton är på 20:e plats.

När lagen senast möttes vann Charlton med 3–0.

Nästa motstånd för Blackburn är Ipswich. Lagen möts lördag 17 januari 13.30 på Portman Road.

Blackburn–Charlton 2–2 (1–2)

Championship, Ewood Park

Mål: 0–1 (28) Charlie Kelman, 0–2 (34) Charlie Kelman, 1–2 (37) Moussa Baradji (Todd Cantwell), 2–2 (77) Moussa Baradji (Lewis Miller).

Varningar, Blackburn: Connor O’riordan. Charlton: Lloyd Jones, Conor Coventry, James Bree, Macaulay Gillesphey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-3-1

Charlton: 1-2-2

Nästa match:

Blackburn: Ipswich Town FC, borta, 17 januari 13.30