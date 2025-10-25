Blackburn vann till slut – efter fem matcher i rad utan seger

Seger för Blackburn med 2–1 mot Southampton

Andri Gudjohnsen avgjorde för Blackburn

Andra raka förlusten för Southampton

Blackburn är tillbaka i vinnarspåret igen i Championship. Detta efter seger, 2–1 (0–1), mot Southampton hemma. Det var första segern efter fem matcher i rad utan seger.

Segermålet för Blackburn stod Andri Gudjohnsen för efter 86 minuter.

Leicester nästa för Blackburn

Southampton tog ledningen i 23:e minuten genom Leo Scienza. Ryan Alebiosu kvitterade för Blackburn i 76:e minuten.

Det matchavgörande målet kom med fyra minuter kvar att spela när Andri Gudjohnsen slog till och gjorde 2–1 för Blackburn. Gudjohnsen fullbordade därmed lagets vändning.

På tilläggstid fick Southampton Welington utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Det här var Blackburns andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Southamptons andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Blackburn nu ligger på 21:a plats i tabellen och Southampton är på 20:e plats.

Den 25 april spelar lagen mot varandra på nytt, på St. Mary’s Stadium.

Lördag 1 november möter Blackburn Leicester borta 13.30 och Southampton möter Preston North End hemma 16.00.

Blackburn–Southampton 2–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (23) Leo Scienza, 1–1 (76) Ryan Alebiosu, 2–1 (86) Andri Gudjohnsen.

Varningar, Blackburn: Scott Wharton, Sondre Tronstad, Taylor Gardner Hickman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-1-3

Southampton: 1-2-2

Nästa match:

Blackburn: Leicester City FC, borta, 1 november

Southampton: Preston North End FC, hemma, 1 november