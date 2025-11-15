Bollstanäs klart för nedflyttning – efter förlust mot Trelleborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Trelleborg med 3–1 mot Bollstanäs
- Linnea Prambrant matchvinnare för Trelleborg
- Andra förlusten i rad för Bollstanäs
Trelleborg vann ödesmatchen hemma mot Bollstanäs med 3–1 (0–1). Därmed står det klart att det blir nedflyttning för Bollstanäs, som inte spelar i Elitettan nästa säsong.
Trelleborg–Bollstanäs – mål för mål
Efter 36 minuters spel gjorde Bollstanäs 0–1. Direkt efter pausen slog Isolde Kackur till och kvitterade för Trelleborg.
Trelleborg gjorde också 2–1 i 53:e minuten när Linnea Prambrant hittade rätt.
3–1-målet kom på stopptid när Thelma Persson Welin slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.
Trelleborg har tre segrar och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bollstanäs har två vinster och tre förluster och 7–11 i målskillnad.
För Trelleborg gör resultatet att laget slutar på fjärde plats i serien.
Trelleborg–Bollstanäs 3–1 (0–1)
Elitettan, Vångavallen
Mål: 0–1 (36) Johanna Dimberg, 1–1 (48) Isolde Kackur, 2–1 (53) Linnea Prambrant, 3–1 (90) Thelma Persson Welin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Trelleborg: 3-0-2
Bollstanäs: 2-0-3
Den här artikeln handlar om: