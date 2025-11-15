Bollstanäs klart för nedflyttning – efter förlust mot Trelleborg

Seger för Trelleborg med 3–1 mot Bollstanäs

Linnea Prambrant matchvinnare för Trelleborg

Andra förlusten i rad för Bollstanäs

Trelleborg vann ödesmatchen hemma mot Bollstanäs med 3–1 (0–1). Därmed står det klart att det blir nedflyttning för Bollstanäs, som inte spelar i Elitettan nästa säsong.

Trelleborg–Bollstanäs – mål för mål

Efter 36 minuters spel gjorde Bollstanäs 0–1. Direkt efter pausen slog Isolde Kackur till och kvitterade för Trelleborg.

Trelleborg gjorde också 2–1 i 53:e minuten när Linnea Prambrant hittade rätt.

3–1-målet kom på stopptid när Thelma Persson Welin slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Trelleborg har tre segrar och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bollstanäs har två vinster och tre förluster och 7–11 i målskillnad.

För Trelleborg gör resultatet att laget slutar på fjärde plats i serien.

Trelleborg–Bollstanäs 3–1 (0–1)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (36) Johanna Dimberg, 1–1 (48) Isolde Kackur, 2–1 (53) Linnea Prambrant, 3–1 (90) Thelma Persson Welin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 3-0-2

Bollstanäs: 2-0-3