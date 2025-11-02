Bologna besegrade Parma efter Santiago Castros dubbel

Seger för Bologna med 3–1 mot Parma

Bolognas Santiago Castro tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Parma

Det blev Bologna som gick segrande ur mötet med Parma i Serie A på bortaplan, med 3–1 (1–1).

Det betyder att Bologna gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Adrian Bernabe gjorde 1–0 till Parma efter bara en minut på pass av Adrian Benedyczak.

I 17:e minuten kvitterade Bologna när Santiago Castro hittade rätt på pass av Emil Holm. Bologna gjorde också 1–2 i 68:e minuten när Santiago Castro hittade rätt på nytt.

1–3-målet kom på övertid när Juan Miranda slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

För Parma gör resultatet att laget nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Bologna är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Bologna som så sent som den 4 oktober låg på elfte plats.

Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Parma Milan hemma på lördag 8 november 20.45. Bologna möter Napoli söndag 9 november 15.00 hemma.

Parma–Bologna 1–3 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (1) Adrian Bernabe (Adrian Benedyczak), 1–1 (17) Santiago Castro (Emil Holm), 1–2 (68) Santiago Castro, 1–3 (90) Juan Miranda.

Varningar, Parma: Christian Ordonez, Lautaro Valenti. Bologna: Nicolo Cambiaghi, Santiago Castro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 0-2-3

Bologna: 3-2-0

Nästa match:

Parma: Milan, hemma, 8 november

Bologna: Napoli, hemma, 9 november