Bologna besegrade Parma efter Santiago Castros dubbel
- Seger för Bologna med 3–1 mot Parma
- Bolognas Santiago Castro tvåmålsskytt
- Andra förlusten i följd för Parma
Det blev Bologna som gick segrande ur mötet med Parma i Serie A på bortaplan, med 3–1 (1–1).
Det betyder att Bologna gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.
Adrian Bernabe gjorde 1–0 till Parma efter bara en minut på pass av Adrian Benedyczak.
I 17:e minuten kvitterade Bologna när Santiago Castro hittade rätt på pass av Emil Holm. Bologna gjorde också 1–2 i 68:e minuten när Santiago Castro hittade rätt på nytt.
1–3-målet kom på övertid när Juan Miranda slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.
För Parma gör resultatet att laget nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Bologna är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Bologna som så sent som den 4 oktober låg på elfte plats.
Den 8 februari tar lagen sig an varandra igen.
I nästa match möter Parma Milan hemma på lördag 8 november 20.45. Bologna möter Napoli söndag 9 november 15.00 hemma.
Parma–Bologna 1–3 (1–1)
Serie A
Mål: 1–0 (1) Adrian Bernabe (Adrian Benedyczak), 1–1 (17) Santiago Castro (Emil Holm), 1–2 (68) Santiago Castro, 1–3 (90) Juan Miranda.
Varningar, Parma: Christian Ordonez, Lautaro Valenti. Bologna: Nicolo Cambiaghi, Santiago Castro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Parma: 0-2-3
Bologna: 3-2-0
Nästa match:
Parma: Milan, hemma, 8 november
Bologna: Napoli, hemma, 9 november
