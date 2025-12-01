Bologna besegrade till slut – efter nio matcher utan förlust

Cremonese vann med 3–1 mot Bologna

Cremoneses Jamie Vardy tvåmålsskytt

Cremoneses fjärde seger för säsongen

Det var länge sedan Bologna gick förlorande från en match i Serie A. Men i måndagens match mot Cremonese på hemmaplan blev det till slut förlust, efter nio raka matcher med poäng. Slutresultatet skrevs till 1–3 (1–2).

Jamie Vardy tvåmålsskytt för Cremonese

Martin Payero gjorde 1–0 för Cremonese efter en dryg halvtimme på pass av Jari Vandeputte.

I 35:e minuten ökade också ledningen när Cremonese gjorde 0–2 när Jamie Vardy slog till efter pass från Federico Bonazzoli.

Bologna reducerade till 1–2 på stopptid i första halvleken genom Riccardo Orsolini på straff.

Direkt efter pausen ökade Jamie Vardy Cremoneses ledning efter förarbete av Tommaso Barbieri. Det blev också matchens sista mål.

För tabellens utseende betyder det här att Bologna ligger på sjätte plats medan Cremonese har elfteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 april.

Nästa motstånd för Bologna är Lazio. Lagen möts söndag 7 december 18.00.

Bologna–Cremonese 1–3 (1–2)

Serie A

Mål: 0–1 (31) Martin Payero (Jari Vandeputte), 0–2 (35) Jamie Vardy (Federico Bonazzoli), 1–2 (45) Riccardo Orsolini, 1–3 (50) Jamie Vardy (Tommaso Barbieri).

Varningar, Cremonese: Filippo Terracciano, Giuseppe Pezzella.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-1-1

Cremonese: 2-0-3

Nästa match:

Bologna: Lazio, borta, 7 december