Bologna besegrades på bortaplan av Roma
Bologna fick se sig besegrat i mötet med Roma på bortaplan i första matchen i Serie A, med 0–1 (0–0).
Wesley stod för Romas avgörande mål efter 53 minuter.
Pisa nästa för Roma
När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 2–2.
Lagen möts igen 26 april.
Nästa motstånd för Bologna är Como. Lagen möts lördag 30 augusti 18.30.
Roma–Bologna 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (53) Wesley.
Varningar, Roma: Gianluca Mancini. Bologna: Remo Freuler.
Nästa match:
Bologna: Como 1907, hemma, 30 augusti
