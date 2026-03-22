Bologna besegrades på hemmaplan av Lazio

Seger för Lazio med 2–0 mot Bologna

Lazios Kenneth Taylor tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Lazio

Bologna fick se sig slaget i mötet med Lazio hemma i Serie A, med 0–2 (0–0).

Det här var Lazios 14:e nolla den här säsongen.

Parma nästa för Lazio

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Kenneth Taylor gav Lazio ledningen. Kenneth Taylor såg till att Lazio ökade ledningen assisterad av Boulaye Dia med åtta minuter kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Lazio medan mötet före det blev oavgjort.

Nästa motstånd för Bologna är Cremonese. Lagen möts söndag 5 april 15.00 på Stadio Giovanni Zini.

Bologna–Lazio 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 0–1 (72) Kenneth Taylor, 0–2 (82) Kenneth Taylor (Boulaye Dia).

Varningar, Bologna: Santiago Castro, Vincenzo Italiano. Lazio: Kenneth Taylor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-0-2

Lazio: 3-1-1

Nästa match:

Bologna: Cremonese, borta, 5 april 15.00