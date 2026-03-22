Bologna besegrades på hemmaplan av Lazio
Bologna fick se sig slaget i mötet med Lazio hemma i Serie A, med 0–2 (0–0).
Det här var Lazios 14:e nolla den här säsongen.
Parma nästa för Lazio
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Kenneth Taylor gav Lazio ledningen. Kenneth Taylor såg till att Lazio ökade ledningen assisterad av Boulaye Dia med åtta minuter kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Lazio medan mötet före det blev oavgjort.
Nästa motstånd för Bologna är Cremonese. Lagen möts söndag 5 april 15.00 på Stadio Giovanni Zini.
Bologna–Lazio 0–2 (0–0)
Serie A, Stadio Renato Dell’Ara
Mål: 0–1 (72) Kenneth Taylor, 0–2 (82) Kenneth Taylor (Boulaye Dia).
Varningar, Bologna: Santiago Castro, Vincenzo Italiano. Lazio: Kenneth Taylor.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 3-0-2
Lazio: 3-1-1
Nästa match:
Bologna: Cremonese, borta, 5 april 15.00
