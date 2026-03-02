Bologna fortsätter segersviten mot Pisa
- Bologna vann med 1–0 mot Pisa
- Jens Odgaard matchvinnare för Bologna
- Tredje raka segern för Bologna
Tre raka segrar hade Bologna mot just Pisa i Serie A inför måndagens match. Och på måndagen segrade Bologna på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) borta på Stadio Romeo Anconetani.
Jens Odgaard blev matchhjälte på övertid med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var Bolognas åttonde nolla den här säsongen.
Pisa–Bologna – mål för mål
Pisa har en oavgjord och fyra förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två förluster och 4–5 i målskillnad.
Det här betyder att Bologna ligger på åttonde plats i tabellen och Pisa är på 19:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Bologna med 4–0.
Nästa motstånd för Bologna är Verona. Lagen möts söndag 8 mars 15.00 på Stadio Renato Dell’Ara.
Pisa–Bologna 0–1 (0–0)
Serie A, Stadio Romeo Anconetani
Mål: 0–1 (90) Jens Odgaard (Remo Freuler).
Varningar, Bologna: Jhon Lucumi, Remo Freuler.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Pisa: 0-1-4
Bologna: 3-0-2
Nästa match:
Bologna: Verona, hemma, 8 mars 15.00
