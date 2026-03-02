Bologna fortsätter segersviten mot Pisa

Bologna vann med 1–0 mot Pisa

Jens Odgaard matchvinnare för Bologna

Tredje raka segern för Bologna

Tre raka segrar hade Bologna mot just Pisa i Serie A inför måndagens match. Och på måndagen segrade Bologna på nytt – den här gången med 1–0 (0–0) borta på Stadio Romeo Anconetani.

Jens Odgaard blev matchhjälte på övertid med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Bolognas åttonde nolla den här säsongen.

Pisa–Bologna – mål för mål

Pisa har en oavgjord och fyra förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bologna har tre vinster och två förluster och 4–5 i målskillnad.

Det här betyder att Bologna ligger på åttonde plats i tabellen och Pisa är på 19:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bologna med 4–0.

Nästa motstånd för Bologna är Verona. Lagen möts söndag 8 mars 15.00 på Stadio Renato Dell’Ara.

Pisa–Bologna 0–1 (0–0)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 0–1 (90) Jens Odgaard (Remo Freuler).

Varningar, Bologna: Jhon Lucumi, Remo Freuler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 0-1-4

Bologna: 3-0-2

Nästa match:

Bologna: Verona, hemma, 8 mars 15.00